Formano il regno vegetale - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : PIANTE

Significato/Curiosita : Formano il regno vegetale

Per la sistematica e l'anatomia, la fisiologia vegetale per il loro funzionamento e l'ecologia vegetale, che studia la distribuzione delle piante e l'effetto...

Di origine endosimbiotica primaria. vi sono 386654 specie di piante catalogate. sono piante gli alberi, gli arbusti o cespugli, le erbe, i rampicanti, le... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

Di origine endosimbiotica primaria. vi sono 386654 specie di piante catalogate. sono piante gli alberi, gli arbusti o cespugli, le erbe, i rampicanti, le... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022