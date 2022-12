Fiorisce in pieno inverno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fiorisce in pieno inverno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : ROSA DI NATALE

Significato/Curiosita : Fiorisce in pieno inverno

Screziature porporine o rosso-brunastre, molto profumati, fiorisce in pieno inverno anche in presenza di gelo; chimonanthus salicifolius s.y.hu chimonanthus...

Elleboro nero o rosa di natale, è una pianta erbacea appartenente alla famiglia delle ranunculaceae, diffusa sulle catene montuose di alpi ed appennini... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

