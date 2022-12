Ferma in tutte le stazioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ferma in tutte le stazioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : TRENO LOCALE

Intendono i servizi ferroviari che effettuano fermata in tutte o nella maggior parte delle stazioni presenti su una data relazione. questo treno si chiama...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi treno (disambigua). disambiguazione – "treni" rimanda qui. se stai cercando altri significati...

Le stazioni dell ascensore; Un importante serie di manifestazioni dell Urbe; Un unità di frequenza delle stazioni radiofoniche; Le stazioni radiofoniche;