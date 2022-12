Un fatto privo di coerenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un fatto privo di coerenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : INCONGRUENZA

Significato/Curiosita : Un fatto privo di coerenza

Il costrutto sintattico è privo di coerenza e di accordo logico-grammaticale tra gli elementi del periodo, pur mantenendo un senso o tema comune tra le...

Appunto incongruenza di genere. viene mantenuto nell'icd per i significativi trattamenti medici che la condizione richiede. le persone con incongruenza di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

Altre definizioni con fatto; privo; coerenza; fatto di pietre e massi; La muove chi non è affatto d accordo; Nodo fatto per scivolare; Non è affatto amabile; Inattivo, privo d azione; privo di microbi; privo di freni morali; privo di tatto; Situazione di coerenza e armonia tra più elementi; coerenza di comportamento; Privi di ordine e coerenza ; Lo è chi ragiona con coerenza ; Cerca nelle Definizioni