Fanno vita nomade - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : GITANI

nomadi pubblicano il cofanetto nomadi 50+1 - versione deluxe. al suo interno tre lp bianchi, un lp picture disc, due cd nomadi 50+1, il diario nomade...

Popolazione romaní dal 1971 i popoli romaní, generalmente definiti zingari o gitani, sono un insieme di popolazioni accomunate dall'uso (presente o passato)...

