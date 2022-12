Fanno il tifo per i bianconeri friulani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fanno il tifo per i bianconeri friulani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : UDINESI

Significato/Curiosita : Fanno il tifo per i bianconeri friulani

Totò de vitis, i friulani sono promossi nella massima serie. la stagione successiva i bianconeri acquistano diversi giovani talenti, tra i quali abel balbo...

Calcio udinese, che viene iscritta alla figc. il debutto della nuova squadra avviene in un'amichevole contro la juventus palmanova, che gli udinesi vincono... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

Altre definizioni con fanno; tifo; bianconeri; friulani; Quelli Anonimi fanno di tutto per smettere di bere; fanno vita nomade; Segnare il tempo come fanno le lancette; I sei che fanno l unità; I tifo si dell Avellino; Una compravendita che interessa molti tifo si; L occhio del tifo ne; I calciatori e i tifo si del Como; Equidi bianconeri ; I friulani del capoluogo; friulani di una città; Parlano come i friulani ; Cerca nelle Definizioni