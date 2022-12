Li fanno girare i rosticcieri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Li fanno girare i rosticcieri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SPIEDI

Significato/Curiosita : Li fanno girare i rosticcieri

Pregiate peppole sono la carne prescelta) e patate infilzati su lunghi spiedi, localmente detti ranfie, e messi a cuocere a fuoco molto lento in appositi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

Altre definizioni con fanno; girare; rosticcieri; Quelli Anonimi fanno di tutto per smettere di bere; fanno il tifo per i bianconeri friulani; fanno vita nomade; Segnare il tempo come fanno le lancette; Fa rigirare nel letto; L ambiente in cui si sceglie di girare un film; Si grida prima di girare ; Un posto scelto per girare le scene del film; Un ferro da rosticcieri ; Cerca nelle Definizioni