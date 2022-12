Espone bottiglie di qualità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Espone bottiglie di qualità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ENOTECA

Significato/Curiosita : Espone bottiglie di qualita

Sola vendemmia (uve di una sola annata). i tawnies sono vini ottenuti da uve rosse, invecchiati in botti di legno; ciò li espone a ossidazione graduale...

Bottiglie di vino esposte all'interno di un'enoteca. enoteca indica un particolare tipo di negozio per la vendita di vino. vinoteca indica un tipo di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

