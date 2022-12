L erba per il pesto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L erba per il pesto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BASILICO

Significato/Curiosita : L erba per il pesto

Un piatto di trenette al pesto: un caposaldo della cucina ligure il cappon magro interno di una cucina nel frontespizio di la cuciniera genovese (edizione...

il basilico (ocimum basilicum, l., 1753) è una...

