Era mèta di un duro rally - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : DAKAR

Significato/Curiosita : Era meta di un duro rally

Mondo di rally, grazie alla vittoria nel 1995 all'età di 27 anni e 109 giorni, record che durò fino al 2022. colin mcrae ha iniziato la sua carriera di pilota...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi dakar (disambigua). dakar (in lingua wolof ndakaaru) è la capitale e principale città del senegal... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

Altre definizioni con mèta; duro; rally; La mèta dello sfaccendato; La mèta di questa gita 4734 Bologna; È la mèta della nostra gita 4731 Treviso; È mèta di pellegrinaggi in Bosnia-Erzegovina; C è quella di grano duro ; Un legno duro ; Quello duro e più adatto per la pasta; La perseveranza di chi tiene duro ; Fine di rally ; Affianca il pilota nel rally automobilistico; Capitale da cui parte una famosa gara di rally ; Era il capolinea africano di una massacrante gara rally stica; Cerca nelle Definizioni