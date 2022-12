L elemento radioattivo con simbolo At - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L elemento radioattivo con simbolo At. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ASTATO

(personaggio). il polonio è l'elemento chimico di numero atomico 84 e il suo simbolo è po. è un semimetallo estremamente radioattivo raro, chimicamente simile...

Wikizionario contiene il lemma di dizionario «astato» wikimedia commons contiene immagini o altri file su astato astato, su treccani.it – enciclopedie on line... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

_ Besson, il regista de Il quinto elemento ; Un elemento del triangolo; Un elemento transuranico; Un elemento delle proteine; Isotopo radioattivo del torio; L elemento radioattivo con il simbolo Pu; Metallo radioattivo ; Metallo raro radioattivo ; Relativo all immagine e non al simbolo ; Ne è simbolo il quadrifoglio e non il trifoglio; simbolo di morte usato dai pirati; Grande roccia simbolo di pesantezza;