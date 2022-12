Un edificio non ancora intonacato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un edificio non ancora intonacato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : RUSTICO

Significato/Curiosita : Un edificio non ancora intonacato

Copertura è a due falde. edificio a pianta quadrata con murature in laterizio a mattoni pieni a vista. internamente l'edificio non è ispezionabile ma da...

rustico – nome proprio di persona italiano maschile rustico – martire cristiano rustico, detto di narbona – vescovo di narbona rustico, detto di clermont... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

Altre definizioni con edificio; ancora; intonacato; Tipico edificio sardo; Un edificio non rifinito; edificio simbolico; L edificio in cui combattevano i gladiatori; Ne ordina un altra chi ha ancora fame; Non ancora cresciute; Un cereale ancora greggio; Resta sempre all ancora ; Cerca nelle Definizioni