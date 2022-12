Due giorni per ritemprarsi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Due giorni per ritemprarsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : WEEKEND

Significato/Curiosita : Due giorni per ritemprarsi

caterina sapeva che la francia necessitava di un periodo di pace per ritemprarsi e in ciò la sua politica era ben diversa da quella del figlio carlo...

Disambiguazione – "weekend" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi weekend (disambigua). una domenica, di paul signac (1890) il fine settimana... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

