Dolci sardi con formaggio e miele - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dolci sardi con formaggio e miele. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SEADAS

Significato/Curiosita : Dolci sardi con formaggio e miele

Sebada, sevada, savada e sevata in lingua sarda) è un piatto tipico della tradizione sarda a base di semola, formaggio, miele (o zucchero) come condimento...

Nome del piatto al singolare (seada) è spesso erroneamente modificato in "seadas", che è in realtà il nome sardo al plurale. dal momento che la lingua sarda... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

Altre definizioni con dolci; sardi; formaggio; miele; Una teglia per far dolci ; dolci che scricchiolano; dolci siciliani cilindrici; dolci siciliani tubolari con ricotta; Se ne fanno scatole per sardi ne; La sardi na d acqua dolce; Le sardi ne d acqua dolce; I sardi d un capoluogo tra Sassari e Cagliari; formaggio in enormi forme; Invecchiata come una forma di formaggio ; formaggio laziale; Lo è il formaggio nella trappola; Danno miele ; Un dolce di mandorle e miele ; Leguminosa da cui si ricava un tipo di miele ; Partono per la luna di miele ; Cerca nelle Definizioni