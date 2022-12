Lo diviene un ex Presidente della Repubblica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo diviene un ex Presidente della Repubblica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : SENATORE A VITA

Significato/Curiosita : Lo diviene un ex presidente della repubblica

L'elezione del presidente della repubblica italiana del 1992 si è svolta tra il 13 e il 25 maggio. il presidente della repubblica uscente è francesco cossiga...

L'istituto politico vigente in italia, vedi senatore a vita (ordinamento italiano). prende il nome di senatore a vita un membro permanente del senato. la carica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

