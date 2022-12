Discorsi in difesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Discorsi in difesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ARRINGHE

Significato/Curiosita : Discorsi in difesa

"discorso in difesa di qualcuno o qualcosa") è un discorso teso a difendere se stessi o altre persone, come anche idee e dottrine. l'apologia era, in origine...

Sede per le riunioni popolari dei parlamenti definiti anche arringhi, arenghi o arringhe: assemblee cittadine che si adunavano per decidere e deliberare... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

