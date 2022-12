La desidera l indigente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La desidera l indigente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CARITÀ

Significato/Curiosita : La desidera l indigente

Url consultato l'8 novembre 2019. ^ (ja) terzo dvd della ventesima stagione di one piece, su amazon.co.jp, amazon.co.jp. url consultato l'11 dicembre 2019...

Significati, vedi carità (disambigua). la giustizia, la carità e la prudenza, dipinto di elisabetta sirani del 1664 (comune di vignola). la carità è la prima... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

Altre definizioni con desidera; indigente; I... desidera ta degli sposi; desidera re fortemente; Non desidera re quella d altri; Le email indesidera te; indigente ... una volta; L indigente lo è in canna; Molto povero, indigente ; Bisognoso, indigente ; Cerca nelle Definizioni