La cura che mira a far ridere i piccoli pazienti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La cura che mira a far ridere i piccoli pazienti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : CLOWN TERAPIA

Significato/Curiosita : La cura che mira a far ridere i piccoli pazienti

Cambiato atteggiamento verso la prescrizione di oppioidi e pensa di far distribuire i farmaci a domicilio, con un servizio rider. ascolti usa: telespettatori...

Italia riconosciuto dalla commissione dbn della regione lombardia). il clown dottore, presente in molti contesti sociosanitari, è una specifica della... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

Altre definizioni con cura; mira; ridere; piccoli; pazienti; Piccolo choc elettrico per cura re le aritmie; cura no la messa in scena; cura i disturbi del comportamento; Era una compagnia d assicura zioni; S ammira no nelle grotte; mira molto in alto; La mira il golfista; Lo si attende aspettando un mira colo; Segue 17 vert ar ridere gli altri; Fa ridere , ma graffia; Indotta... a ridere ; Fanno ridere i lettori; piccoli pesci aggressivi d acqua dolce por; piccoli aerei militari telecomandali; Noto cartone degli anni 90: piccoli __ di cuore; Sono più piccoli degli agnolotti; Ricovero per pazienti ; Il controllo sistematico dei parametri dei pazienti ; Fa stare i suoi pazienti ... a bocca aperta; Guidano pazienti orecchiuti; Cerca nelle Definizioni