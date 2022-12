Così corrono le rotaie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così corrono le rotaie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PARALLELE

Significato/Curiosita : Cosi corrono le rotaie

Rette parallele – condizione di una coppia di rette nel caso di parallelismo rette parallele e perpendicolari nel piano cartesiano rette iperparallele... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

