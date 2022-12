La cittadina della Liguria con il celebre muretto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La cittadina della Liguria con il celebre muretto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ALASSIO

Significato/Curiosita : La cittadina della liguria con il celebre muretto

Ispirazione del celebre muretto, ancora ad alassio, nei giardini morteo di piazza stalla, dal luglio 2013 si è creato anche un “muretto dei cani” con piastrelle...

L'ultimo punto di alassio che il sole raggiunge durante il tramonto. lo stesso argomento in dettaglio: stazione meteorologica di alassio. la leggenda vuole...

