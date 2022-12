La cifra che pare una vocale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La cifra che pare una vocale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ZERO

Significato/Curiosita : La cifra che pare una vocale

Dell'inedito timbro vocale definito "metallico". da notare una certa ostilità precostituita della critica, soprattutto da parte di teodoro celli, che tuttavia in...

Disambiguazione – "zero" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi zero (disambigua). lo zero (cf. arabo (sifr), ebraico (éfes), sanscrito... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

