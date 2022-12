Chiudono scatole o barattoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chiudono scatole o barattoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : COPERCHI

Significato/Curiosita : Chiudono scatole o barattoli

Sequenza della prima stagione comprende le immagini di bambini, feti in barattoli, teschi, un abito da battesimo, una divisa da infermiera e una figura...

(ceramiche, bassorilievi...) e soprattutto, unico nel mondo antico, sui coperchi figurati dei loro sarcofagi in pietra o terracotta (materiale vicino alla... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

Altre definizioni con chiudono; scatole; barattoli; chiudono l ordine del giorno dell assemblea; chiudono il set; Si chiudono alla fine dello spettacolo; chiudono la frase citata; Se ne fanno scatole per sardine; Un... topo in scatole tta che non piace ai gatti; Sostiene le scatole di un carico in un trasporto; Implica spostamenti e scatole ; I barattoli in dispensa; Materia per barattoli ; barattoli in dispensa; Le chiusure dei barattoli con gli anelli metallici; Cerca nelle Definizioni