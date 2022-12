Chic e fashion - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chic e fashion. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : GLAM

Significato/Curiosita : Chic e fashion

fashion, in italiano moda veloce, è un termine moderno usato dai rivenditori di moda per esprimere un design che passa rapidamente dalle passerelle e...

Il glam rock (o glitter rock), è un genere di musica rock popolare negli anni settanta, soprattutto nel regno unito e nelle grandi città statunitensi quali...

