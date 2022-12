Chi lo salta, digiuna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi lo salta, digiuna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PRANZO

Significato/Curiosita : Chi lo salta, digiuna

L'argentina, con una rete di maradona su rigore (dopo 1 255 minuti di gioco di "digiuno"). maradona non avrebbe potuto partecipare alla prevista tournée pre-mondiale...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi pranzo (disambigua). il pranzo rappresenta generalmente il secondo o il terzo pasto della giornata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

Altre definizioni con salta; digiuna; Lo è la testa dell esalta to; Obbligano i cavalli a salta re; C è chi vi salta dal palo; Risalta re nella massa; Anita, la scrittrice di digiuna re, divorare; Il mese in cui gli Arabi digiuna no; Si saltano digiuna ndo; La stringe chi digiuna ; Cerca nelle Definizioni