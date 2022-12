C è chi la passa in un agriturismo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è chi la passa in un agriturismo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VACANZA

Significato/Curiosita : C e chi la passa in un agriturismo

da cui si è recentemente separato, invece non sarà presente. ciccio, nilde e andrea biglietti hanno fondato un agriturismo in puglia, e hanno stabilito...

vedi vacanza (disambigua). disambiguazione – "vacanze" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi vacanze (disambigua). la vacanza è un periodo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

