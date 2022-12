Un cereale da corn-flakes - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un cereale da corn-flakes. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : MAIS

Significato/Curiosita : Un cereale da corn-flakes

I corn flakes, o fiocchi di mais, sono un alimento costituito da mais cotto con zucchero e vitamine. la pasta è arrotolata e tostata a formare dei fiocchi...

"mais" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi mais (disambigua). zea mays "oaxacan green" zea mays 'ottofile giallo tortonese' mais in... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

