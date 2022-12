di Castello, centro dell Umbria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: di Castello, centro dell Umbria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CITTÀ

Significato/Curiosita : Di castello, centro dell umbria

Provincia di perugia in umbria. principale centro dell'alta valle del tevere, è sede vescovile della diocesi di città di castello. data la sua posizione...

Vedi città (disambigua). veduta di napoli, il cui nome antico era neapolis (ep, in greco «nuova città») warka (iraq): resti della "prima città", uruk... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

Altre definizioni con castello; centro; dell; umbria; Cittadina presso Latina con uno stupendo castello medievale; Un noto castello nei pressi di Trieste; Il condottiero che si fece costruire il castello del Belvedere a Vienna; Tale è il ponte... del castello medievale; È al centro dell Antartide; centro sciistico valdostano; Economico e frequentato centro commerciale; __ del Plata, centro balneare argentino; Una sosta dell a spedizione; Antica regione dell Asia Minore; Sono una forza industriale dell Estremo Oriente; I fratelli dell a mamma; Località dell umbria in cui nacque Gattamelata; Ospita il Pozzo di San Patrizio in umbria ; Repubblica circondata da Emilia Romagna e umbria ; Città dell umbria ricordata per le maioliche; Cerca nelle Definizioni