Carreras e Pavarotti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Carreras e Pavarotti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Carreras e pavarotti

"pavarotti" rimanda qui. se stai cercando il film, vedi pavarotti (film). luciano pavarotti (modena, 12 ottobre 1935 – modena, 6 settembre 2007) è stato...

Cantante non allenato e viene tentato solo da alcuni tenori lirici professionisti. infatti non tutti i tenori, anche se professionisti, sono in grado di emettere...