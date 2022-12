Il campo ideale per il picnic - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il campo ideale per il picnic. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PRATO

niente più muri. un mondo unito" il muro di berlino il 16 novembre 1989 quattro giorni dopo il cosiddetto picnic paneuropeo del 19 agosto 1989 al confine...

Scorcio del centro storico, dove nello sfondo si vede il palazzo pretorio prato è un comune italiano di 195 350 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

