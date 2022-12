Si cambia impallidendo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si cambia impallidendo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : COLORE

Significato/Curiosita : Si cambia impallidendo

Corrispondente all'attuale entrata dei cosiddetti "pozzi", egli disse soltanto, impallidendo: «sono perduto». la sera del 5 maggio del 1432, presenti la moglie e...

Disambiguazione – "colori" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi colore (disambigua) o colori (disambigua). matite colorate. effetto del colore: la luce... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

