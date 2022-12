Calzatura delle contadine laziali d un tempo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Calzatura delle contadine laziali d un tempo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CIOCIA

Significato/Curiosita : Calzatura delle contadine laziali d un tempo

laziali coinvolgono direttamente i territori delle due sicilie, dove si registrano diverse parole indigene, che denotano le ciocie e altre calzature che...

La ciòcia o zampitto, chiòchiera o, in nap., sciòscio, è una calzatura diffusa in ambienti particolarmente poveri di alcune regioni montuose dell'italia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

La ciòcia o zampitto, chiòchiera o, in nap., sciòscio, è una calzatura diffusa in ambienti particolarmente poveri di alcune regioni montuose dell'italia...