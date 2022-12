Calmanti, balsamiche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Calmanti, balsamiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Calmanti, balsamiche

Risolutive in generale. queste piante hanno inoltre delle proprietà balsamiche calmanti della tosse (bronchite acuta e cronica). come uso esterno viene indicata...

Utilizzata da tempo in medicina e cosmetica per le sue proprietà idratanti e lenitive. la sostanza utilizzata nel settore cosmetico è la bava prodotta dalla...