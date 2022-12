Bloccano le armi da fuoco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bloccano le armi da fuoco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SICURE

Significato/Curiosita : Bloccano le armi da fuoco

Comunemente un'arma da fuoco a canna corta, di tipo convenzionale, per lanciare proiettili. rientra nella categoria delle cosiddette armi da fuoco "corte", che...

Maschile, da inserire minuti od ore prima del rapporto si può definire sesso sicuro (in inglese safe sex o safer sex) l'attività sessuale umana praticata in... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

