Un bel vaso antico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un bel vaso antico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ANFORA

Significato/Curiosita : Un bel vaso antico

Greco antico, uno degli intrattenimenti ludici e meno intellettuali dei simposi. lo scopo del gioco consisteva nel colpire un bersaglio, un piatto o un vaso...

anfora di tipo dressel 1b legenda : 1: orlo - 2: collo - 3: manico - 4: spalla - 5: corpo - 6: piede l'anfora (dal greco µfe, da µf + fµa,... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

Altre definizioni con vaso; antico; Il vaso dell incenso nella funzione religiosa; Non le pagano gli evaso ri; Fu invaso dall Iraq; vaso per l olio; L antico signore; Così è anche detto un appuntamento romantico ; Va dall Atlantico agli Urali; Un canale tra l Atlantico e il Pacifico; Cerca nelle Definizioni