Azienda come SDA e DHL - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Azienda come SDA e DHL. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : TNT

Significato/Curiosita : Azienda come sda e dhl

e successivamente in una società di trasporti air freight, nel 1980 inizia a lavorare per il corriere espresso internazionale dhl. nel 1987 è in sda express...

Tutto il marchio tnt. al momento della scissione, le divisioni di tnt erano tnt airways, tnt express, tnt post, tnt value added services, tnt fashion group... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

