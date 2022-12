S avvita nel sughero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: S avvita nel sughero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CAVATAPPI

Disambiguazione – se stai cercando il tipo di pasta, vedi cavatappi (pasta). il cavatappi, cavaturaccioli o levatappi è un utensile utilizzato per estrarre... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

Altre definizioni con avvita; sughero; Nazionalità di una chiave avvita bulloni; avvita mento su se stessi; Si avvita no per illuminare; Si avvita prima di tirarlo; Alla suola di sughero ; Chiudere una bottiglia con un pezzo di sughero ; Di solito sono di sughero ; Località del Sassarese nota per il sughero ; Cerca nelle Definizioni