Aveva la reggia a Teheran - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aveva la reggia a Teheran. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SCIA

Significato/Curiosita : Aveva la reggia a teheran

Forough farrokhzad forough farrokhzad (teheran, 5 gennaio 1934 – teheran, 13 febbraio 1967) è stata una poetessa persiana. sfidando le autorità religiose...

Rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi shah (disambigua). scià (in persiano: shah, afi: [h]) è il termine italianizzato per indicare... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

Altre definizioni con aveva; reggia; teheran; aveva incarichi di difesa nell Impero Carolingio; aveva no i vassalli; aveva no 24 o 32 pose; La Medusa le aveva al posto dei capelli; Favoreggia mento ad amici e familiari; Pareggia re una superficie; Amareggia no l esistenza; Amareggia no resistenza; Lo Stato che ha per capitale teheran ; I confini di teheran ; Le Asiatiche di teheran ; Lo è un nativo di teheran ; Cerca nelle Definizioni