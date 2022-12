Aspetta per un pezzo prima di fare la mossa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aspetta per un pezzo prima di fare la mossa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : SCACCHISTA

Significato/Curiosita : Aspetta per un pezzo prima di fare la mossa

Eseguire altra mossa che non sia il completamento dell'arrocco. se un giocatore tocca un pezzo perde il diritto a reclamare la violazione di tali regole...

Teoria d'apertura nel gioco a scapito del talento e della creatività dello scacchista hanno suscitato la reazione di numerosi giocatori, che hanno proposto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

Altre definizioni con aspetta; pezzo; prima; fare; mossa; Li aspetta la luna di miele; Si aspetta dai medici legali; Lo si attende aspetta ndo un miracolo; Insuccesso totale ed inaspetta to; Il blocco tutto d un pezzo ; Tutto d un pezzo ; Lo è il pezzo ricercato; Un pezzo da collezione restato in un singolo esemplare; La prima donna all opera; La prima parte di un periodo ipotetico; La prima scuola; La prima di sette; L antiquata vasca per fare il bagno; Pasto mattutino che si può fare al letto; Ce l ha chi sa fare ; Un organo capace di fare i calcoli; mossa che trae in inganno; La mossa che... basta; mossa da sciantosa; Li guidò anche mossa deq; Cerca nelle Definizioni