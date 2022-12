Si apre sul lavandino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si apre sul lavandino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RUBINETTO

Significato/Curiosita : Si apre sul lavandino

Di san felice circeo, provincia di latina (sul litorale pontino, nella zona dell'omonimo promontorio sul mar tirreno) tra il 29 e il 30 settembre 1975...

Comune rubinetto dell'acqua. il rubinetto è un dispositivo di regolazione del flusso di materia liquida o aeriforme installato all'estremità (regolazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

Altre definizioni con apre; lavandino; Le apre chi non ha voglia di spignattare; Babà... che apre sesamo; Prima si apre e poi si agita ma non è il termometro; Le... apre chi inizia a darsi da fare; Si poggia sul lavandino ; Tubo a U sotto il lavandino ; Un lavandino può esserlo al pari di un casello; Si aziona nel lavandino per avere l acqua; Cerca nelle Definizioni