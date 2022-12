Le apre chi non ha voglia di spignattare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le apre chi non ha voglia di spignattare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : SCATOLETTA

Significato/Curiosita : Le apre chi non ha voglia di spignattare

L'immagazzinamento e il trasporto di beni, sono dette scatoloni. il termine scatoletta viene invece comunemente usato per riferirsi a scatole di piccole dimensioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

Altre definizioni con apre; voglia; spignattare; Babà... che apre sesamo; Prima si apre e poi si agita ma non è il termometro; Le... apre chi inizia a darsi da fare; Le apre il padrone di casa; Indolenti, svoglia ti; Le persone cui voglia mo bene; Una voglia smaniosa; Un minimo di voglia ; Cerca nelle Definizioni