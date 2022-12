Animali come gli orsi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Animali come gli orsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : PLANTIGRADI

Significato/Curiosita : Animali come gli orsi

Anni prima. il granduca manda il suo esercito contro gli orsi, la cui inferiorità è netta: gli animali sarebbero spacciati se non fosse per l'intervento...

plantigradi. digitigradi ungulati altri progetti wikimedia commons wikimedia commons contiene immagini o altri file su plantigradi (en) plantigradi,... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

Altre definizioni con animali; come; orsi; Gli animali come mucche e vitelli; Un vagone per animali ; animali montani con unghie a zoccolo; Il più dormiglione degli animali ; Vorace come un lupo; I vocaboli come oggi e domani; Gli animali come mucche e vitelli; È cieco come l amore; I discorsi fatti dal pulpito; Come una lettera di estorsi one; Ostacolo dei concorsi ippici; Dànno morsi velenosi; Cerca nelle Definizioni