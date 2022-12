Lo si affetta per l antipasto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo si affetta per l antipasto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SALAME

Significato/Curiosita : Lo si affetta per l antipasto

oppure alla piastra, a cubetti, affettato come antipasto, affumicato, aromatizzato, usato anche per produrre prodotti simili a würstel nell'aspetto e...

Bianco, macinato o in grani, finocchio, macis). un esempio di salame italiano: salame genovese di sant'olcese. la carne maggiormente usata è tradizionalmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

