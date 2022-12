Accoglie molti soldati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Accoglie molti soldati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CASERMA

Indiani e nello scontro che ne segue 22 soldati perdono la vita e gli unici superstiti sono katy e un giovane soldato di nome honus gent, i quali trovano...

La caserma intitolata al capitano carlo de cristoforis a como. la caserma (o quartiere), in ambito militare, indica un edificio o un insieme organico di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

Altre definizioni con accoglie; molti; soldati; Sui libri accoglie le note; Seminano per raccoglie re; accoglie la spina; Macchina che raccoglie e ordina fogli; molti tudini innumerevoli; In matematica è l opposto di molti plicare; Per molti è Lele, per altri.; Un punto a cui tendono in molti ; soldati in linea; Un gruppo di soldati ... fuori sede; Una pellicola di soldati ; La vessazione dei soldati anziani sulle reclute;