È abile nell evitare le corna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È abile nell evitare le corna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TORERO

Significato/Curiosita : E abile nell evitare le corna

grazie alle sue imprese militari e, in parte, alla volontà imperiale di evitare scontri diretti, riuscì...

Due famosi toreri: joselito (a sinistra) e belmonte nel mondo della tauromachia, il torero è colui che affronta i tori all'interno di una corrida, sia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

