Vento che arriva da Ovest - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : PONENTE

Significato/Curiosita : Vento che arriva da ovest

Ultimi due nomi abbiano un'altra collocazione) è un vento del mar mediterraneo che spira da ovest. la denominazione è conferita dal punto cardinale dal...

Cercando la carica pontificia, ponente della congregazione del buon governo, vedi ponente del buon governo. il ponente, detto anche zefiro o espero, (nonostante... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 16 dicembre 2022

