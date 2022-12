Vano sepolcrale dentro il muro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vano sepolcrale dentro il muro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LOCULO

Significato/Curiosita : Vano sepolcrale dentro il muro

Spagna, ancora restano in un locale attiguo chiamato pudridero. camera sepolcrale del panteón de reyes. isabella del portogallo (4/10/1503 - 1/5/1539) -...

loculi nelle catacombe di san callisto un loculo (dal diminutivo latino di luogo, ovvero piccolo luogo), è una nicchia funeraria in genere rettangolare... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 16 dicembre 2022

