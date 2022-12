Segnare il tempo come fanno le lancette - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Segnare il tempo come fanno le lancette. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SCANDIRE

Significato/Curiosita : Segnare il tempo come fanno le lancette

Esistono o sono esistiti sistemi a lancette diversi da quello abituale. nei primi orologi era impiegata una singola lancetta e le frazioni di ora potevano essere...

Diversi da scandire). quindi, quando si acquisisce un'immagine mediante scanner, la si scandisce. l'accademia della crusca, oltre a scandire, ha riportato... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 16 dicembre 2022

Altre definizioni con segnare; tempo; come; fanno; lancette; Contrassegnare con strisce; Insegnare ... all orso; Consegnare ; segnare il giorno; Un no esteso nel tempo ; Vissero al tempo dei Babilonesi; Non lontani nel tempo ; I poliziotti di un tempo ; come cani... senza padrone; Imparziale come un giudice: super __ lat; Redditizio come un albero carico di mele o pesche; come una sostanza di facile evaporazione; I sei che fanno l unità; Vi si fanno le mattanze; fanno dormire l insonne; In tre fanno un terzo; Il rumore delle lancette ; Lo seguono le lancette della sveglia; Le lancette dell orologio; Lo percorrono le lancette ;