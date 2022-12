Redditizio come un albero carico di mele o pesche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Redditizio come un albero carico di mele o pesche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : FRUTTUOSO

Significato/Curiosita : Redditizio come un albero carico di mele o pesche

Ritenuto più redditizio. tra le colture da frutto la regione è la prima produttrice italiana di pesche e pere, con anche ottimi valori di mele, albicocche...

Seguenti: 21 gennaio, san fruttuoso, vescovo di tarragona e martire assieme ai santi augurio ed elogio 16 aprile, san fruttuoso, arcivescovo di braga 23... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 16 dicembre 2022

Altre definizioni con redditizio; come; albero; carico; mele; pesche; È redditizio per chi bara; Vantaggioso, redditizio ; Imparziale come un giudice: super __ lat; come una sostanza di facile evaporazione; Emanare luce come una stella; Paladini come Batman e l Uomo Ragno; Un albero di alta montagna; L albero da cui l ingenuo casca; Una parente nell albero genealogico; I tiranti dell albero maestro; carico di fama e di allori; Poeticamente carico ; Lo scarico del motore; Cela il carico del camion; C è anche quello di mele ; Il tipico vino di mele della Normandia; La Valle del Trentino con coltivazioni di mele ; Sorella di mele agro; Lo sono le pesche ricche di succo; Gruppi di reti per grosse pesche ; Le pesche noci sono dette anche così; Sono anche chiamate pesche noci; Cerca nelle Definizioni