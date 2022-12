Quello genealogico ha radici lonatane - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello genealogico ha radici lonatane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ALBERO

Significato/Curiosita : Quello genealogico ha radici lonatane

Germani. alberi di bassa altezza, più precisamente un gruppo di abeti innevati un albero di media altezza un albero molto caratteristico albero di olivo... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 16 dicembre 2022

