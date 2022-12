Su quelli ardenti camminano i fachiri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Su quelli ardenti camminano i fachiri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CARBONI

Significato/Curiosita : Su quelli ardenti camminano i fachiri

Continuo processo ha portato alla formazione di quelli che conosciamo come carboni fossili. è un combustibile pronto all'uso, formatosi entro rocce sedimentarie... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 16 dicembre 2022

quelli di papà vivono tra gli agi; quelli del fuoco si chiamano con il 115; Ci sono quelli intercity; quelli esterni non sono dipendenti diretti; ardenti come certi abbracci; ardenti , pieni di vitalità; Sorreggono i ciocchi ardenti ; Chi si sente imbarazzato sta su quelli ardenti ; Circensi che camminano in equilibrio; camminano in corteo; camminano goffamente; Gli animali che camminano come i cani ei gatti; I copricapi dei fachiri ; Lo sono i fachiri ; Terra di fachiri ; Terra di maragià e fachiri ;